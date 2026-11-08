İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Mehriban Əliyeva: Qoy Azərbaycanda həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 08:05
    Mehriban Əliyeva: Qoy Azərbaycanda həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün
    Mehriban Əliyeva

    Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" paylaşımı təqdim edir: "Bu gün biz böyük qürurla Zəfər Gününü qeyd edirik! Biz Prezidentimizə, cəsarətli əsgərlərimizə, zabitlərimizə və veteranlarımıza hədsiz dərəcədə minnətdarıq! Qəhrəmanlığınıza, şücaətinizə, cəsarətinizə, dözümlülüyünüzə görə, bugünkü bayramı müzəffər xalq kimi qeyd etdiyimizə görə çox sağ olun!

    Vətən uğrunda həlak olmuş qəhrəman oğullarımızın nurlu xatirəsini ehtiramla yad edir, onların doğma və yaxınlarına səbir arzulayıram! Qoy Azərbaycanda həmişə sülh və əmin-amanlıq hökm sürsün!

    Dərin hörmət və sevgilərlə, Sizin MEHRİBAN".

    Mehriban Əliyeva 8 Noyabr - Zəfər Günü Birinci vitse-prezident 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Мехрибан Алиева: Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир и благополучие
    First Vice-President Mehriban Aliyeva shares post on occasion of Victory Day
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    19:08
    Xüsusi nümayəndəliyin və Ağdam, Füzuli və Xocavənddə Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin əməkdaşları şəhid ailələri ilə görüşüb
    Daxili siyasət
    18:52
    Qırx dörd günün dərsləri: Azərbaycanın iradəsi hərbi üstünlüyü siyasi nəticəyə çevirdi
    Analitika
    18:27
    Foto
    Video
    Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - Yenilənib
    Xarici siyasət
    18:21
    Foto
    Bir sıra xarici ölkələrdə Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib
    Xarici siyasət
    18:11
    Ərdoğan: Azərbaycanın ədalətli mübarizəsini və bölgədə davamlı sülh səylərini dəstəkləyirik
    Region
    18:06
    ANAMA-nın kollektivi Zəfər abidəsini ziyarət edib
    Daxili siyasət
    18:03
    Video
    "Haber Global": Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri əbədi qardaşlığa əsaslanır
    Region
    17:58
    Foto
    Mədəniyyət Nazirliyinin kollektivi Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyub
    Daxili siyasət
    17:52
    Foto
    Zəfər Günü münasibətilə Xarıbülbül zirvəsinə yürüş keçirilib
    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti