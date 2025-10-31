В Новосибирске пять человек пострадали в результате наезда машины на остановку
В регионе
- 31 октября, 2025
- 12:20
Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Новосибирске.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
