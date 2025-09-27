В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых

Правоохранительные органы задержали в Новосибирске четырех подозреваемых в хулиганстве в отеле, один из которых произвел несколько выстрелов из травматического оружия.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Новосибирску установили и задержали по подозрению в совершении преступления четверых жителей Новосибирска в возрасте от 21 года до 38 лет. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

25 сентября в одном из отелей в центре Новосибирска между группой лиц возник конфликт, в ходе которого один из участников несколько раз выстрелил из травматического оружия. По данному факту возбуждено дело о хулиганстве.