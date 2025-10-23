В Новосибирске после обрушения потолка больницы эвакуировано 46 детей
- 23 октября, 2025
- 12:12
В Новосибирске эвакуировали 46 детей из больницы после обрушения потолка.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила региональная прокуратура.
Инцидент произошел на третьем этаже хирургического отделения. Здание, построенное в 1952 году, было капитально отремонтировано в 2019 году, в том числе была произведена реконструкция крыши.
"Прокуратурой Кировского района Новосибирска организована проверка по факту обрушения потолка в хирургическом отделении ГБУЗ ДГКБ №1 по улице Вертковской, 3", - говорится в сообщении ведомства.
