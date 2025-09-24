В Новосибирске арестовали выстрелившего в школьника подростка

Кировский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 17-летнего подростка, который выстрелил в лицо школьнику из сигнального пистолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее сообщалось, что в больницу с травмой лица был доставлен 15-летний школьник. Установлено, что подросток пострадал в результате конфликта со знакомым, который трижды выстрелил в него из сигнального пистолета и сбежал с места происшествия. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В суде обвиняемый, его защитник и законный представитель просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

"Суд с позицией стороны защиты не согласился, поскольку на судебном заседании установлено, что задержанный обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября 2025 года", - отметили в ведомстве.