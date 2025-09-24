Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    В Новосибирске арестовали выстрелившего в школьника подростка

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 12:40
    В Новосибирске арестовали выстрелившего в школьника подростка

    Кировский районный суд Новосибирска арестовал на два месяца 17-летнего подростка, который выстрелил в лицо школьнику из сигнального пистолета.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

    Ранее сообщалось, что в больницу с травмой лица был доставлен 15-летний школьник. Установлено, что подросток пострадал в результате конфликта со знакомым, который трижды выстрелил в него из сигнального пистолета и сбежал с места происшествия. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

    В суде обвиняемый, его защитник и законный представитель просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

    "Суд с позицией стороны защиты не согласился, поскольку на судебном заседании установлено, что задержанный обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории особо тяжких. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября 2025 года", - отметили в ведомстве.

    Новосибирск Россия стрельба уголовное дело подросток

    Последние новости

    13:56

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    13:52

    В Молдове не будут проводить exit-poll на парламентских выборах

    Другие страны
    13:46

    Том Баррак: Израиль и Сирия близки к заключению соглашения

    Другие страны
    13:43

    Азербайджан и Сербия подпишут план действий на 2025-29 гг.

    Внешняя политика
    13:38

    Генсек НАТО 24-25 сентября совершит визит в США

    Другие страны
    13:37

    Адресом французского консульства в Иерусалиме указана "Палестина"

    Другие страны
    13:36

    Замминистра: В Лачыне и Губадлы будет создан второй нацпарк

    Экология
    13:35

    Наталия Бежан: Молдова рассчитывает на рост инвестиций из Азербайджана в 2026 году - ИНТЕРВЬЮ

    Бизнес
    13:35

    В Белграде состоится заседание Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия

    Милли Меджлис
    Лента новостей