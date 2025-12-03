Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В новой конституции Армении могут изменить правила проведения парламентских выборов

    В регионе
    • 03 декабря, 2025
    • 15:37
    В новой конституции Армении планируется предусмотреть возможность самороспуска парламента без длительной процедуры вынесения вотума недоверия премьеру или его отставки.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила журналистам министр юстиции страны Србуи Галян.

    По словам Галян, новая Конституция будет предусматривать механизм самороспуска по инициативе определенной части депутатов и при наличии установленного числа голосов, хотя точные пропорции она не уточнила.

    В документе также планируется закрепить положение о проведении повторных выборов в случае, если победившая партия не сможет сформировать парламентское большинство.

    В частности, если партия, победившая на выборах, не сможет сформировать политическое большинство самостоятельно или в коалиции, то тогда будут назначены новые выборы с участием всех политических сил. Если же и после повторных выборов большинство вновь не будет сформировано, только в этом случае, по словам министра, состоится второй тур, предусмотренный действующим законодательством.

    Министр сообщила, что рассматривается вопрос расширения полномочий парламентских комиссий. В частности, им может быть предоставлено право давать консультационное заключение при назначении должностных лиц в исполнительные органы.

    Ранее премьер Никол Пашинян заявил, что конституционный референдум в Армении должен пройти после парламентских выборов 2026 года, намеченных на 7 июня.

    Elvis

    Лента новостей