    В новый состав правления правящей партии Армении вошли 20 человек

    В регионе
    • 22 сентября, 2025
    • 10:14
    В новый состав правления правящей партии Армении вошли 20 человек

    Правящая партия Армении "Гражданский договор" опубликовал окончательный список правления, избранного путем голосования на партийном съезде. В правление партии вошли 20 человек - большинство из них депутаты Нацсобрания.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    Кроме премьер-министра Никола Пашиняна, который переизбран председателем партии, в состав правления вошли министр экономики Гевок Папоян, министр обороны Сурен Папикян, вице-премьер Рубен Рубинян, спикер парламента Ален Симонян, мэр Еревана Тигран Авинян и другие. На последнем этапе электронного подсчета голосов внезапно выяснилось, что бюллетеней оказалось больше, чем делегатов "Гражданского договора".

    СМИ отмечали, что лидер партии - Пашинян потребовал объяснений по поводу электронного подсчета голосов.

    По сообщению партии, завершился предварительный электронный подсчет бюллетеней на выборах правления, председателя правления, а также членов контрольной комиссии партии. Сейчас проводится подсчет бюллетеней вручную, чтобы зафиксировать результаты голосования.

    Армения партия "Гражданский договор" Никол Пашинян правление партии съезд
