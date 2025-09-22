В новый состав правления правящей партии Армении вошли 20 человек

Правящая партия Армении "Гражданский договор" опубликовал окончательный список правления, избранного путем голосования на партийном съезде. В правление партии вошли 20 человек - большинство из них депутаты Нацсобрания.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Кроме премьер-министра Никола Пашиняна, который переизбран председателем партии, в состав правления вошли министр экономики Гевок Папоян, министр обороны Сурен Папикян, вице-премьер Рубен Рубинян, спикер парламента Ален Симонян, мэр Еревана Тигран Авинян и другие. На последнем этапе электронного подсчета голосов внезапно выяснилось, что бюллетеней оказалось больше, чем делегатов "Гражданского договора".

СМИ отмечали, что лидер партии - Пашинян потребовал объяснений по поводу электронного подсчета голосов.

По сообщению партии, завершился предварительный электронный подсчет бюллетеней на выборах правления, председателя правления, а также членов контрольной комиссии партии. Сейчас проводится подсчет бюллетеней вручную, чтобы зафиксировать результаты голосования.