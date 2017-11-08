В Норвегии готовят биологическое оружие против России?

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Норвегия незаконно получила 430 проб биоматериалов россиян. Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", в Минздраве Мурманской области подтвердили информацию о «незаконном вывозе» из региона в Норвегию биоматериалов граждан.

«Около 430 проб перемещались в Норвегию, при этом они не декларировались и на эти товары не предоставлялись разрешительные документы», - рассказал и. о. первого заместителя начальника Мурманской таможни Альберт Дужак. Биоматериалы вывозились в рамках реализации плана по снижению смертности населения в регионе от ДТП и в соответствии с соглашением о научном сотрудничестве между Норвежским институтом общественного здравоохранения и минздравом Мурманской области. В рамках исследования «проводились дорожные рейды», у водителей «на добровольной основе брали слюну».

Напомним, в конце октября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека выразил озабоченность «сбором по всей стране биологического материала» россиян иностранными государствами. Позднее представитель учебного авиационного командования американских ВВС США объяснил причину научными работами, связанными с изучением опорно-двигательного аппарата человека.

Вскоре заявление президента прокомментировали в Совфеде — первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выступил с сенсационным заявлением, что сбор биологического материала россиян ведется «соответствующими службами на Западе» с целью создания биологического оружия.

В июле этого года RT со ссылкой на сайт государственных закупок США писал, что одна из структур американских Военно-воздушных сил разместила тендер на закупку живых тканей россиян европеоидной расы. Отмечалось, что ведомству нужны образцы молекул РНК, которые участвуют в реализации генетической информации человека, и синовиальная жидкость, обеспечивающая подвижность суставов. В документе, с которым ознакомился RT, подчеркивалось, что заказчик не будет рассматривать образцы тканей с Украины.