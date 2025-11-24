В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

В Норильске объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми морозами в 45 градусов и ниже. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает мэрия.

"С 19.00 24.11.2025 объявляется "Штормовое предупреждение по НПР (Норильский промышленный район) по сильному морозу", - сказано в сообщении мэрии.

Ранее мэрия предупредила о резком понижении температуры. В соответствии с погодными условиями родители могут на это время оставить дома школьников Центрального района Норильска, Оганера, Талнаха и Кайеркана.