    В Норильске объявили штормовое предупреждение из-за похолодания до 45 градусов

    В регионе
    • 24 ноября, 2025
    • 17:58
    В Норильске объявили штормовое предупреждение в связи с прогнозируемыми морозами в 45 градусов и ниже. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает мэрия.

    "С 19.00 24.11.2025 объявляется "Штормовое предупреждение по НПР (Норильский промышленный район) по сильному морозу", - сказано в сообщении мэрии.

    Ранее мэрия предупредила о резком понижении температуры. В соответствии с погодными условиями родители могут на это время оставить дома школьников Центрального района Норильска, Оганера, Талнаха и Кайеркана.

