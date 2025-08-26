Air China отправит в Нижневартовск резервный борт

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) экстренно сел самолет, следующий рейсом Лондон-Пекин, из-за отказа двигателя.

Резервный борт Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 по московскому времени.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Самолет вылетит в Лондон в 18:00.

В ведомстве уточнили, что предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.

10.54

Транспортная прокуратура контролирует работу аэропорта Нижневартовска в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На борту находилось 311 человек.