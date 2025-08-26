О нас

Air China отправит в Нижневартовск резервный борт

Air China отправит в Нижневартовск резервный борт В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) экстренно сел самолет, следующий рейсом Лондон-Пекин, из-за отказа двигателя.
В регионе
26 августа 2025 г. 11:26
Air China отправит в Нижневартовск резервный борт

Резервный борт Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 по московскому времени.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.

Самолет вылетит в Лондон в 18:00.

В ведомстве уточнили, что предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.

10.54

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) экстренно сел самолет, следовавший рейсом Лондон-Пекин, из-за отказа двигателя.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Транспортная прокуратура контролирует работу аэропорта Нижневартовска в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

На борту находилось 311 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Air China” Rusiyaya ehtiyat təyyarə göndərəcək - YENİLƏNİB

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ Сядяряк в Баку
В МЧС раскрыли некоторые детали пожара в ТЦ "Сядяряк" в Баку
24 августа 2025 г. 15:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi