Air China отправит в Нижневартовск резервный борт

Резервный борт Air China прилетит в Нижневартовск в 14:00 по московскому времени.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Росавиацию.
Самолет вылетит в Лондон в 18:00.
В ведомстве уточнили, что предварительная причина посадки на запасной аэродром в России - неисправность одного из двигателей. Экипаж подал сигнал срочности PAN и запросил снижение.
В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) экстренно сел самолет, следовавший рейсом Лондон-Пекин, из-за отказа двигателя.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Транспортная прокуратура контролирует работу аэропорта Нижневартовска в связи с вынужденной посадкой самолета авиакомпании Air China, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
На борту находилось 311 человек.