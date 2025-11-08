Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

    В регионе
    • 08 ноября, 2025
    • 14:39
    Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

    Пассажир доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Отмечается, что угрозы для его жизни нет.

    "Вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время", - добавили в правительстве Югры.

    Лента новостей