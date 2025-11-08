В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву

Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Пассажир доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Отмечается, что угрозы для его жизни нет.

"Вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время", - добавили в правительстве Югры.