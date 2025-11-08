В Нижневартовске экстренно сел самолет, следовавший из Благовещенска в Москву
В регионе
- 08 ноября, 2025
- 14:39
Самолет, следовавший из Благовещенска в Москву, совершил экстренную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Пассажир доставили в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. Отмечается, что угрозы для его жизни нет.
"Вылет рейса в Москву запланирован на ближайшее время", - добавили в правительстве Югры.
Последние новости
14:59
На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"Армия
14:58
На военном параде в Баку впервые показаны Vaşaq и Kobra-2Армия
14:57
Совет стражей конституции Ирана одобрил деноминацию нацвалютыВ регионе
14:57
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала бронзу на VI Играх исламской солидарностиИндивидуальные
14:50
Фото
Видео
На военном параде в Баку демонстрируют военную технику - ОБНОВЛЕНО-3 + ПРЯМОЙ ЭФИРАрмия
14:47
Пять человек пострадали при обрушении фасада многоэтажного дома в АстанеВ регионе
14:43
Видео
Эрдоган прочитал стихотворение Мамеда Араза на военном параде в БакуВнешняя политика
14:41
Посол: Эфиопия чтит крепкие узы дружбы и сотрудничества с АзербайджаномВнешняя политика
14:39