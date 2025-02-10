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В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления

В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления Сотрудники МВД России ликвидировали в Нижнем Новгороде деятельность экстремистского сообщества, участники которого совершали преступления по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды, задержаны 15 подозреваемых.
В регионе
10 февраля 2025 г. 16:12
В Нижнем Новгороде задержали 15 человек за экстремистские преступления

Сотрудники МВД России ликвидировали в Нижнем Новгороде деятельность экстремистского сообщества, участники которого совершали преступления по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды, задержаны 15 подозреваемых.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники 2-го отдела ГУПЭ МВД России, ЦПЭ, ЦКС и ЭКЦ областного главка установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, в том числе предполагаемого организатора. Все они были доставлены в правоохранительные органы", - сказала она.

Волк рассказала, что, по имеющимся данным, криминальной группировкой управлял коллегиальный орган - совет, имелась общая касса и помещения для сбора участников.

Кроме того, полицейские обнаружили принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму вермахта, холодное и пневматическое оружие, а также литературу экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело (ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ). В настоящее время в качестве подозреваемых допрошены предполагаемый организатор и один из участников "движения". Фигуранты арестованы.

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Версия на азербайджанском языке Nijni Novqorodda ekstremist cinayətlərə görə 15 nəfər saxlanılıb

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