В Нижнекамске ученик лицея напал с ножом на сотрудницу
В регионе
- 22 января, 2026
- 11:21
В Нижнекамске (РФ) ученик лицея напал с ножом на уборщицу, она получила ранение.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что нападавшего задержали. Им оказался 13-летний ученик седьмого класса. Его мотивы при нападении пока не известны. Все ученики из лицея эвакуированы.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Последние новости
11:38
В Азербайджане число обращений в налоговые органы сократилось почти на 8%Бизнес
11:33
Уиткофф после переговоров в Москве отправится в Абу-ДабиДругие страны
11:21
В Нижнекамске ученик лицея напал с ножом на сотрудницуВ регионе
11:12
В Милли Меджлисе призвали запретить продажу складных ножей в АзербайджанеМилли Меджлис
11:10
Опубликован график выпускных и вступительных экзаменов на 2026 годНаука и образование
11:08
Армения возьмет у Азиатского банка кредит в $150 млн на бюджетные нуждыВ регионе
10:58
В Азербайджане в 2026 году произошло 5 ДТП с наездом на пешеходовПроисшествия
10:57
Медь подорожала после решения Трампа об отказе от пошлин на товары из ЕвропыФинансы
10:53