В Нижнекамске ученик лицея напал с ножом на сотрудницу

В Нижнекамске (РФ) ученик лицея напал с ножом на уборщицу, она получила ранение.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что нападавшего задержали. Им оказался 13-летний ученик седьмого класса. Его мотивы при нападении пока не известны. Все ученики из лицея эвакуированы.

Обстоятельства инцидента выясняются.