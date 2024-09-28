В Нижегородской области РФ в ДТП погибли три человека

Два легковых автомобиля столкнулись в районе села Туртапка Нижегородской области, погибли три человека.

Два легковых автомобиля столкнулись в районе села Туртапка Нижегородской области, погибли три человека.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Нижегородской области в ДТП погибли 3 человека. В районе населенного пункта Туртапка столкнулись две легковушки", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и другие оперативные службы. "По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera, выехал на полосу <…> для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Nissan Qashqai", - сообщили ТАСС в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

По данным полиции, в аварии погибли оба водителя и женщина, которая была женой одного из них.