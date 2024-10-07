В Непале потеряли связь с пятью российскими альпинистами

Связь с пятью российскими альпинистами, которые утром 6 октября вышли на штурм пика Дхаулагири, потеряна. Более суток связь с этой группой не удается восстановить.

Связь с пятью российскими альпинистами, которые утром 6 октября вышли на штурм пика Дхаулагири, потеряна. Более суток связь с этой группой не удается восстановить.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Himalayan Times.

Управляющий директор организовавшей экспедицию компании IAM Trekking & Expedition Пемба Джангбу Шерпа сказал журналистам, что группа вышла из лагеря в воскресенье около 06:00 утра.

"В последний раз они связывались с товарищами в базовом лагере около 11:00 утра вчера", - сказал он.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях и имеет несколько вершин, самая высокая - Дхаулагири I - имеет высоту 8 167 м и является седьмым по высоте пиком в мире.