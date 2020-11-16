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В некоторых городах Ирана вводится комендантский час

В некоторых городах Ирана вводится комендантский час Запрет на передвижение в пределах города вводится с 21 ноября в ряде городов Ирана, которые входят в "красную" зону распространения коронавируса.
В регионе
16 ноября 2020 г. 20:45
В некоторых городах Ирана вводится комендантский час

Запрет на передвижение в пределах города вводится с 21 ноября в ряде городов Ирана, которые входят в "красную" зону распространения коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на национальный штаб по борьбе с коронавирусом.

Запрет на передвижение будет действовать каждый день в течение двух недель с 21:00 до 04:00. Кроме того, вводится карантин, предполагающий ограничение работы всех частных и государственных учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.

Под ограничения, которые будут действовать в течение двух недель, в общей сложности подпадает около 150 городов, включая Тегеран.

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