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В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси

В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.
В регионе
2 декабря 2024 г. 00:42
В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

"Разными СМИ распространяют кадры, на которых на месте собрания и манифестации замечены малолетние дети. Согласно законодательству Грузии, у всех детей есть право пользоваться свободой мирного собрания. Нынешние демонстрации неоднократно выходили за рамки мирного собрания и принимали насильственный характер, поэтому дети находятся в агрессивной среде и существует высокий риск получения ими увечий. Призываем родителей защитить своих детей от агрессивной среды", - пояснили в ведомстве требование увести детей с места событий.

МВД также заявляет, что протестующие у здания парламента разбивают окна, бросают внутрь легковоспламеняющиеся вещества, а затем пытаются закинуть туда же петарды, чтобы вызвать пожар.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN valideynlərə uşaqları Tbilisidəki aksiyadan uzaqlaşdırmağa çağırıb

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