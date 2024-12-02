В МВД Грузии призвали родителей увести детей с места проведения митинга в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.

Министерство внутренних дел Грузии призвало родителей убрать детей с места проведения митинга у здания парламента в Тбилиси.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении ведомства.

"Разными СМИ распространяют кадры, на которых на месте собрания и манифестации замечены малолетние дети. Согласно законодательству Грузии, у всех детей есть право пользоваться свободой мирного собрания. Нынешние демонстрации неоднократно выходили за рамки мирного собрания и принимали насильственный характер, поэтому дети находятся в агрессивной среде и существует высокий риск получения ими увечий. Призываем родителей защитить своих детей от агрессивной среды", - пояснили в ведомстве требование увести детей с места событий.

МВД также заявляет, что протестующие у здания парламента разбивают окна, бросают внутрь легковоспламеняющиеся вещества, а затем пытаются закинуть туда же петарды, чтобы вызвать пожар.