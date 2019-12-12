Число пострадавших в результате пожара на российском крейсере возросло - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Число пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Число пострадавших увеличилось до шести, один из них в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы Центра судоремонта "Звездочка" Евгений Гладышев подтвердил информацию о том, что пожар произошел в ходе сварочных работ в трюме первого энергоблока.

*** 12:52

Три человека пострадали в результате возгорания на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в ходе ремонта в доке Мурманска, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

На данный момент судьба одного человека остается неизвестной после пожара. Борьбу с огнем на крейсере ведут три звена пожаротушения.

Площадь пожара в первом энергоотсеке судна достигла 120 квадратных метров. Отмечается, что горит дизельное топливо.

Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел, по предварительным данным, в результате проведения сварочных работ.