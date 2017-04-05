В Москву на конференцию по безопасности приедут представители 78 стран

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Представители 78 cтран согласись участвовать в Московской конференции по безопасности, в их числе более 20 министров обороны. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге замминистра обороны России генерал-лейтенант Александр Фомин.

Конференция пройдет 26-27 апреля, на ней будет обсужден широкий спектр вопросов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

По его словам, на конференции планируются выступления руководителей международных организаций. Уже подтвердили свое участие генеральные секретари ОБСЕ, ШОС, исполнительный секретарь СНГ, заместители генеральных секретарей ООН и Лиги арабских государств, вице-президент Международного комитета Красного Креста.