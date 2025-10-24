В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича Окрояна
- 24 октября, 2025
- 19:20
В Москве заочно арестовали председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртича Окрояна по делу об особо крупном мошенничестве.
Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, Окроян объявлен в розыск, другие подробности уголовного дела не разглашаются.
"Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Окрояна Мкртича Окроевича на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в Тверской суд Москвы.
ОАО "АМНТК "Союз" создано по постановлению государственного комитета обороны в феврале 1943 года. Компания разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-спутников в космос по аналогии со Starlink SpaceX.