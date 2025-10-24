Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    В Москве заочно арестовали главу научно-технического совета "Союз" Мкртича Окрояна

    В регионе
    • 24 октября, 2025
    • 19:20
    В Москве заочно арестовали председателя научно-технического совета Авиамоторного научно-технического комплекса "Союз" Мкртича Окрояна по делу об особо крупном мошенничестве.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, Окроян объявлен в розыск, другие подробности уголовного дела не разглашаются.

    "Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Окрояна Мкртича Окроевича на срок два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в Тверской суд Москвы.

    ОАО "АМНТК "Союз" создано по постановлению государственного комитета обороны в феврале 1943 года. Компания разрабатывает научную концепцию по выводу интернет-спутников в космос по аналогии со Starlink SpaceX.

    Россия Москва арест мошенничество
    Rusiyada "Soyuz" Elmi-Texniki Şurasının rəhbəri Mkrtiç Okroyan qiyabi həbs edilib

    Лента новостей