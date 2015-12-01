Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В Москве закрыли Российско-турецкий научный центр.

Как передает Report, в обращении его сотрудников говорится, что причины такого решения неизвестны.

Центр находился в ведении Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Организация занималась развитием двустороннего научного обмена, поддержкой изучения двух стран, проведением круглых столов, семинаров, конференций, летних и зимних школ, а также созданием библиотечного фонда на турецком языке и фонда русскоязычных исследований Турции.