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    В Москве закрыли Российско-турецкий научный центр

    Он находился в ведении Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени Рудомино

    Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В Москве закрыли Российско-турецкий научный центр.

    Как передает Report, в обращении его сотрудников говорится, что причины такого решения неизвестны.

    Центр находился в ведении Всероссийской библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Организация занималась развитием двустороннего научного обмена, поддержкой изучения двух стран, проведением круглых столов, семинаров, конференций, летних и зимних школ, а также созданием библиотечного фонда на турецком языке и фонда русскоязычных исследований Турции.

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