В Москве задержан экс-руководитель Театра сатиры Мамедали Агаев

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Москве бывшего руководителя Московского театра сатиры Мамедали Агаева.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве", - написала она в своем Telegram-канале.

Обвиняемый доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В театре проведена выемка документации.

Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Магомедали Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992-го по декабрь 2021 года являлся директором Московского академического театра сатиры.