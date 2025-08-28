    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В Москве задержан экс-руководитель Театра сатиры Мамедали Агаев

    В регионе
    28 августа, 2025
    • 19:10
    В Москве задержан экс-руководитель Театра сатиры Мамедали Агаев

    Сотрудники МВД и ФСБ России задержали в Москве бывшего руководителя Московского театра сатиры Мамедали Агаева.

    Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    "Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы. Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве", - написала она в своем Telegram-канале.

    Обвиняемый доставлен в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве для проведения следственных действий. На счета задержанного и его близких родственников наложен арест.

    Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе которых изъяты деньги, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение. В театре проведена выемка документации.

    Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

    Магомедали Агаев работал в театре с 1985 года на должностях главного администратора, помощника директора, заместителя директора, директора-распорядителя, а с ноября 1992-го по декабрь 2021 года являлся директором Московского академического театра сатиры. 

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Moskvada Satira Teatrının keçmiş direktoru Məmmədəli Ağayev saxlanılıb
    Английская версия Английская версия
    Ex-director of Moscow Satire Theater Mammadali Aghayev detained

