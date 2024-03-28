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В Москве задержан директор Росатома Сахаров по делу о получении особо крупной взятки

В Москве задержан директор Росатома Сахаров по делу о получении особо крупной взятки Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки должностным лицом задержали в Москве директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Р
В регионе
28 марта 2024 г. 20:54
В Москве задержан директор Росатома Сахаров по делу о получении особо крупной взятки

Правоохранительные органы в рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки должностным лицом задержали в Москве директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова, а также первого замгенерального директора "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в правоохранительных органах, фигурантам дела о взяточничестве предъявлено обвинение.

"В ходе проведения оперативно-разыскной деятельности были задержаны Сахаров Геннадий Станиславович и Кокосадзе Элгуджи Леванович. После проведения следственных действий им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу) соответственно. Следствие выйдет в суд с просьбой об аресте фигурантов дела", - рассказал собеседник агентства.

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