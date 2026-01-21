Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 21 января, 2026
    • 13:38
    В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машины

    Женщина украла снегоуборочную машину в Москве, она задержана и возбуждено уголовное дело.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

    В полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании, который сообщил, что один из сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил снегоуборочную машину и ненадолго отошел, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил.

    "В ходе несения службы сотрудники полиции ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы в кратчайшие сроки недалеко от места происшествия задержали подозреваемую - 39-летнюю ранее судимую москвичку", - говорится на сайте ведомства.

    Снегоуборочную машину изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".

