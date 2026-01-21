В Москве задержали женщину за угон снегоуборочной машины

Женщина украла снегоуборочную машину в Москве, она задержана и возбуждено уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В полицию с заявлением о краже обратился представитель обслуживающей компании, который сообщил, что один из сотрудников, убиравший снег на Тимирязевской улице, заглушил снегоуборочную машину и ненадолго отошел, забрав с собой ключи зажигания. Вернувшись, машину он не обнаружил.

"В ходе несения службы сотрудники полиции ОМВД России по Тимирязевскому району г. Москвы в кратчайшие сроки недалеко от места происшествия задержали подозреваемую - 39-летнюю ранее судимую москвичку", - говорится на сайте ведомства.

Снегоуборочную машину изъяли и вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ "Кража".