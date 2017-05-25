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    В Москве задержали террористов ИГ, готовивших теракты на транспорте

    При обыске у задержанных нашли самодельную бомбу

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Москве задержаны четверо террористов "Исламского государства", которые готовили теракты на объектах столичного транспорта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

    В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии. При обыске у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

    В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

    "Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", - добавили в ведомстве.

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