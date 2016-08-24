В Москве задержали сообщников криминального авторитета Захария Калашова

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники Московского уголовного розыска (МУР) обезвредили организованную преступную группу, участники которой подозреваются в вымогательстве, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Подозреваемые действовали от имени криминального авторитета Захария Калашова, известного по прозвищу Шакро Молодой.

"В столице сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно со следователями ГСУ столичной полиции при силовой поддержке СОБРа провели крупную спецоперацию по обезвреживанию организованной преступной группы", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По словам Волк, 20 августа по одному из фактов противоправной деятельности группы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). "Установлено, что участники, действуя от имени криминального авторитета Захария Калашова, избивая предпринимателя, требовали от него передачи 10 млн. рублей", - отметила представитель МВД.