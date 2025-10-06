В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате
06 октября, 2025
15:48
На Арбате в Москве мужчина с ножом напал на прохожих у стены Виктора Цоя, ранив двух человек.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
По данным ведомства, 49-летнего нападавшего удалось оперативно задержать. Пострадавших доставили в больницу, при этом один из них получил тяжкий вред здоровью.
Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещен под стражу.
