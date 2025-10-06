Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 15:48
    В Москве задержали мужчину, ранившего ножом двух человек на Арбате

    На Арбате в Москве мужчина с ножом напал на прохожих у стены Виктора Цоя, ранив двух человек.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

    По данным ведомства, 49-летнего нападавшего удалось оперативно задержать. Пострадавших доставили в больницу, при этом один из них получил тяжкий вред здоровью.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый помещен под стражу.

