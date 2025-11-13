Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    В Москве задержали 11 человек по подозрению в продаже сильнодействующих веществ

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 12:26
    В Москве задержали 11 человек по подозрению в продаже сильнодействующих веществ

    Сотрудники МВД задержали в Москве 11 человек. Их подозревают в незаконной торговле сильнодействующими фармацевтическими веществами.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

    Возбуждено уголовное дело о нелегальном приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном объеме (ч. 3 ст. 234 УК). Двое задержанных заключены под стражу, один отправлен под домашний арест, в отношении восьми введен запрет определенных действий.

    По версии следствия, злоумышленники продавали запрещенные препараты с 2023 года. При участии юридического лица, имеющего лицензию на покупку веществ, они закупали и перевозили товар в аптеки в заложенных в корпусной мебели тайниках. Препараты продавались наркозависимым гражданам с наценкой в 6 тыс. процентов.

    Во время обысков в домах у участников преступной группы и в сети аптек изъяты более 150 кг запрещенных веществ, а также 25 млн руб. ($307 тыс. - ред.), банковские карты и оргтехника.

    Россия МВД наркотические вещества

    Последние новости

    12:46

    В 2026 году около 25 тыс. учителей будут привлечены к сертификации

    Наука и образование
    12:45

    Зеленский считает, что РФ готовится к большой войне в Европе в 2029-2030 годах

    В регионе
    12:45

    Иса Габибейли: Азербайджан и страны ЦА объединяют вековые традиции и культурное родство

    В регионе
    12:41

    Минэкономики: Азербайджан считает приоритетом рост производства экспортно-ориентированной продукции

    Бизнес
    12:33

    В Грузии стартовали военные учения "Дидгори 2025"

    В регионе
    12:31

    Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьму

    В регионе
    12:29

    Самед Баширли: Частному сектору важно адаптироваться к новым требованиям

    Финансы
    12:29

    Адиль Керимли: Азербайджан активно сотрудничает со странами ЦА в сфере культуры

    Kультурная политика
    12:26

    В 2026 году Баку примет VII Всемирный форум межкультурного диалога

    Kультурная политика
    Лента новостей