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В Москве за сутки умерло свыше 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерло свыше 75 пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19.
В регионе
7 декабря 2020 г. 00:58
В Москве за сутки умерло свыше 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 9 425 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Отметим, что в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 647 562 человека, выздоровели 490 844.

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