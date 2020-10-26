В Москве за сутки умерли свыше 60 пациентов с COVID-19

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 62.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 62.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"В Москве скончались 62 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 6 442 человека с коронавирусом.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, число выявляемых случаев в последнее время растет. Всего в городе выявлено 395 816 случаев заражения, из них 4 455 за последние сутки. Выздоровели 290 524 человека.