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В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11.
В регионе
14 августа 2020 г. 00:40
В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 633 человека с COVID-19.

Напомним, что на 13 августа в Москве зафиксировано более 250,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 193,5 тыс. пациентов.

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