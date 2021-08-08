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В Москве за разбойное нападение арестован армянский боксер

В Москве за разбойное нападение арестован армянский боксер Российский профессиональный боксер армянского происхождения Арутюн Аветисян, задержанный по подозрению в вооруженном нападении в Москве, арестован Перовским районным судом.
В регионе
8 августа 2021 г. 18:30
В Москве за разбойное нападение арестован армянский боксер
Арутюн Аветисян

Российский профессиональный боксер армянского происхождения Арутюн Аветисян, задержанный по подозрению в вооруженном нападении в Москве, арестован Перовским районным судом.

Как передает Report, по решению суда 26-летний спортсмен проведет под стражей ближайшие два месяца.

Следствие полагает, что Аветисян и его знакомые напали на человека около кафе на улице Сталеваров в восточной части столицы России.

Злоумышленники знали, что у их жертвы при себе будет крупная сумма, в результате произошедшего потерпевший лишился 900 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее боксер уже попадал в поле зрения правоохранительных органов по подозрению в избиении собственной подруги. Тогда стражи порядка не нашли оснований для возбуждения уголовного дела.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada quldurluq edən erməni əsilli boksçu həbs edildi

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