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В Москве в жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием

В Москве в жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.
В регионе
4 мая 2025 г. 22:30
В Москве в жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, в жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел хлопок с последующим возгоранием на девятом этаже. В настоящее время горят две квартиры, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что квартира, в которой произошел взрыв, разрушена. По его словам, людей эвакуируют из подъезда жилого дома.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, в результате инцидента пострадали 12 человек, включая детей.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada yaşayış binasında partlayış baş verib, yaralılar var

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