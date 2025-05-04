В Москве в жилом доме произошел взрыв с последующим возгоранием

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на девятом этаже жилого дома на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы.

Как передает Report , об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По предварительным данным, в жилом доме на улице Генерала Тюленева произошел хлопок с последующим возгоранием на девятом этаже. В настоящее время горят две квартиры, произошло обрушение между восьмым и девятым этажами", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что квартира, в которой произошел взрыв, разрушена. По его словам, людей эвакуируют из подъезда жилого дома.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, в результате инцидента пострадали 12 человек, включая детей.