СМИ: В концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, погибли 40 человек

В результате вооруженного нападения в городе Красногорске Московской области России погибли 40 человек и более 100 получили ранения.
Как сообщает Report, об этом сообщил телеграм-канал "112".
В концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщают телеграм-каналы "Осторожно, новости", Baza и Mash.
По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Это произошло до или в начале выступления группы "Пикник".
По данным "Осторожно, новости", есть погибшие.
На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также появляются видео, где показаны убитые люди.
На место едут скорая и полиция.