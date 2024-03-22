СМИ: В концертном зале "Крокус Сити Холл" произошла стрельба, погибли 40 человек

В концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

В результате вооруженного нападения в городе Красногорске Московской области России погибли 40 человек и более 100 получили ранения.

Как сообщает Report, об этом сообщил телеграм-канал "112".

21:26

В концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщают телеграм-каналы "Осторожно, новости", Baza и Mash.

По словам очевидцев, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. Это произошло до или в начале выступления группы "Пикник".

По данным "Осторожно, новости", есть погибшие. Baza утверждает, что как минимум 12 человек погибли и много раненых.

На записях, которые публикуют телеграм-каналы, люди бегут из здания. Также появляются видео, где показаны убитые люди.

На место едут скорая и полиция.