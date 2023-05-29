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В Москве в библиотеке этнографии открылась выставка азербайджанской литературы

В Москве в библиотеке этнографии открылась выставка азербайджанской литературы В Библиотеке этнографии в Москве, при организации Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), открылась выставка книг, посвященных азербайджанской культуре, истории, географии, а также выдающимся политическим и общественным деятелям нашей стра
В регионе
29 мая 2023 г. 16:14
В Москве в библиотеке этнографии открылась выставка азербайджанской литературы

В Библиотеке этнографии в Москве, при организации Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), открылась выставка книг, посвященных азербайджанской культуре, истории, географии, а также выдающимся политическим и общественным деятелям нашей страны.

Как сообщает российское бюро Report, в рамках выставки АМОР передало в дар библиотеке книги о политике, экономике, культуре, литературе и природе нашей страны.

Председатель АМОР Джейхун Гусейнов выступая на открытии отметил, что созданный вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой молодежное объединение преследует цель распространения и популяризации азербайджанской культуры за пределами Азербайджана: "Сегодня мы передали в дар Библиотеке этнографии литературу, посвященную нашей стране, также произведения азербайджанских авторов. Среди подаренных библиотеке книг особое место занимает издания, посвященные жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева", - рассказал он.

Генеральный директор объединения культурных центров Восточного административного округа Александр Москалев подчеркнул, что у Азербайджана богатая, древняя и многогранная культура : "Это не первое наше совместное мероприятие. Сегодня наши друзья передают для Библиотеке этнографии книги об Азербайджане. Это очень значимая подборка книг. У Азербайджана богатая, древняя и многогранная культура и нашим читателям будет интересно знакомиться с ней".

Отметим, что выставка продлится до 5 июня.

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