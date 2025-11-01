Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Москве в 2026 году повысят тарифы на патенты для мигрантов

    Тарифы на патенты для мигрантов в Москве повысят в 2026 году с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей в 2026 году.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее решение принято депутатами Мосгордумы на внеочередном пленарном заседании.

    "В 2025 году размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории города Москвы, составлял 2,8592, а стоимость патента была установлена в размере 8,9 тыс. рублей. С учетом роста среднего размера заработной платы в отраслях, традиционно востребованных трудовыми мигрантами, предлагается в 2026 году установить указанный региональный коэффициент в размере 2,9323, вследствие чего стоимость патента увеличится до 10 тыс. рублей в месяц", - значится в пояснительной записке к одобренному законопроекту о внесении изменений в отдельные законы Москвы в сфере налогообложения.

    Отмечается, что документ направлен на совершенствование налогового законодательства российской столицы и приведение его в соответствие с федеральным законодательством.

    Moskvada miqrantlar üçün patent haqqı artıb

