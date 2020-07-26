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В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом

В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.
В регионе
26 июля 2020 г. 00:48
В Москве умерли девять пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли девять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе.

Общее число жертв в столице достигло 4398.

Всего за время пандемии в России выявили около 806 тысяч случаев заболевания COVID-19, 13 192 человека умерли, более 597 тысяч выздоровели.

Треть зарегистрированных случаев — 237 тысяч — приходится на Москву. При этом более 174 тысяч пациентов уже поправились.

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Версия на азербайджанском языке Moskvada koronavirus qurbanlarının sayı 4,4 minə çatır
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