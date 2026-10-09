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    Моуринью намерен расстаться с двумя футболистами "Реала"

    Футбол
    • 09 октября, 2026
    • 01:59
    Моуринью намерен расстаться с двумя футболистами Реала

    Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не рассчитывает на голкипера Андрея Лунина и защитника Рауля Асенсио, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

    Как передает Report со ссылкой на The Athletic, португальский специалист определился с будущим обоих футболистов после первых месяцев работы с командой.

    Лунин и Асенсио в нынешнем сезоне пока не провели на поле ни одной минуты.

    По данным издания, Моуринью не рассматривает украинского вратаря ни в качестве будущей замены Тибо Куртуа, ни как подходящего второго голкипера команды.

    В свою очередь, Асенсио также не входит в планы тренера. Несмотря на публичную поддержку защитника после перенесенной операции, Моуринью не намерен делать на него ставку.

    Сообщается, что наставник "Реала" рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно, однако для новых приобретений клубу необходимо расстаться с рядом игроков. При этом действующие контракты и высокие зарплаты Лунина и Асенсио могут осложнить их уход.

    Жозе Моуринью ФК Реал Мадрид
    Mourinyo "Real Madrid"in iki oyunçusu ilə yollarını ayırmaq niyyətindədir
    MiniBoss
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