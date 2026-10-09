Моуринью намерен расстаться с двумя футболистами "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не рассчитывает на голкипера Андрея Лунина и защитника Рауля Асенсио, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, португальский специалист определился с будущим обоих футболистов после первых месяцев работы с командой.

Лунин и Асенсио в нынешнем сезоне пока не провели на поле ни одной минуты.

По данным издания, Моуринью не рассматривает украинского вратаря ни в качестве будущей замены Тибо Куртуа, ни как подходящего второго голкипера команды.

В свою очередь, Асенсио также не входит в планы тренера. Несмотря на публичную поддержку защитника после перенесенной операции, Моуринью не намерен делать на него ставку.

Сообщается, что наставник "Реала" рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно, однако для новых приобретений клубу необходимо расстаться с рядом игроков. При этом действующие контракты и высокие зарплаты Лунина и Асенсио могут осложнить их уход.