Моуринью намерен расстаться с двумя футболистами "Реала"
- 09 октября, 2026
- 01:59
Будьте в курсе главных новостей!
Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью не рассчитывает на голкипера Андрея Лунина и защитника Рауля Асенсио, которые могут покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
Как передает Report со ссылкой на The Athletic, португальский специалист определился с будущим обоих футболистов после первых месяцев работы с командой.
Лунин и Асенсио в нынешнем сезоне пока не провели на поле ни одной минуты.
По данным издания, Моуринью не рассматривает украинского вратаря ни в качестве будущей замены Тибо Куртуа, ни как подходящего второго голкипера команды.
В свою очередь, Асенсио также не входит в планы тренера. Несмотря на публичную поддержку защитника после перенесенной операции, Моуринью не намерен делать на него ставку.
Сообщается, что наставник "Реала" рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно, однако для новых приобретений клубу необходимо расстаться с рядом игроков. При этом действующие контракты и высокие зарплаты Лунина и Асенсио могут осложнить их уход.