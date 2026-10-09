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    Глава турецкой разведки обсудил с главой МИД Сирии региональную безопасность

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 02:42
    Глава турецкой разведки обсудил с главой МИД Сирии региональную безопасность

    Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Анкаре с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шейбани.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, в ходе встречи обсуждались турецко-сирийские отношения и направления сотрудничества, отношения с соседними государствами, а также вопросы региональной стабильности.

    Стороны уделили особое внимание сохранению координации в борьбе с террористическими организациями, в том числе ИГИЛ.

    На встрече также были затронуты продолжающиеся атаки Израиля на юге Сирии. Кроме того, стороны обсудили последствия отмены американских санкций против Сирии и потенциальный вклад этого шага в укрепление обороноспособности страны.

    Ибрагим Калын Террористическая группировка ИГИЛ МИД Сирии
    Türkiyə və Suriya rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı və regional sabitliyi müzakirə ediblər
    Türkiye, Syria discuss bilateral ties and regional stability
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