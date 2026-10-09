Глава турецкой разведки обсудил с главой МИД Сирии региональную безопасность

Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Анкаре с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шейбани.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, в ходе встречи обсуждались турецко-сирийские отношения и направления сотрудничества, отношения с соседними государствами, а также вопросы региональной стабильности.

Стороны уделили особое внимание сохранению координации в борьбе с террористическими организациями, в том числе ИГИЛ.

На встрече также были затронуты продолжающиеся атаки Израиля на юге Сирии. Кроме того, стороны обсудили последствия отмены американских санкций против Сирии и потенциальный вклад этого шага в укрепление обороноспособности страны.