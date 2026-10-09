Глава турецкой разведки обсудил с главой МИД Сирии региональную безопасность
В регионе
- 09 октября, 2026
- 02:42
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Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын встретился в Анкаре с министром иностранных дел Сирии Асадом аш-Шейбани.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкие медиа, в ходе встречи обсуждались турецко-сирийские отношения и направления сотрудничества, отношения с соседними государствами, а также вопросы региональной стабильности.
Стороны уделили особое внимание сохранению координации в борьбе с террористическими организациями, в том числе ИГИЛ.
На встрече также были затронуты продолжающиеся атаки Израиля на юге Сирии. Кроме того, стороны обсудили последствия отмены американских санкций против Сирии и потенциальный вклад этого шага в укрепление обороноспособности страны.
Türkiyə və Suriya rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı və regional sabitliyi müzakirə ediblər
Türkiye, Syria discuss bilateral ties and regional stability
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