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    Türkiyə və Suriya rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı və regional sabitliyi müzakirə ediblər

    Region
    • 09 oktyabr, 2026
    • 01:33
    Türkiyə və Suriya rəsmiləri ikitərəfli əməkdaşlığı və regional sabitliyi müzakirə ediblər

    Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) rəhbəri İbrahim Kalın Ankarada Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybani ilə görüşüb.

    Bu barədə "Report" Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir.

    Görüşdə Türkiyə-Suriya münasibətləri və əməkdaşlıq sahələri, qonşu ölkələrlə münasibətlər, həmçinin regional sabitlik müzakirə olunub.

    Tərəflər İŞİD kimi terror təşkilatlarına qarşı mübarizədə koordinasiyanın qorunmasına diqqət yetiriblər.

    Görüşdə həmçinin İsrailin Suriyanın cənubunda davam edən hücumlarına toxunulub, ABŞ-nin Suriyaya qarşı sanksiyalarının ləğvinin nəticələri və bunun ölkənin müdafiə qabiliyyətinin yaxşılaşdırılmasına potensial töhfəsi müzakirə edilib.

    İbrahim Kalın Əsəd əl-Şeybani Əməkdaşlıq perspektivləri Regional sabitlik
    Глава турецкой разведки обсудил с главой МИД Сирии региональную безопасность
    Türkiye, Syria discuss bilateral ties and regional stability
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