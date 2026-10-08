Трамп наградил Маска за вклад в технологические достижения США

Президент США Дональд Трамп вручил высшие государственные награды за научные и технологические достижения руководителям крупнейших американских компаний.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, церемония награждения прошла в вашингтонском правительственном Институте мира.

Национальные научные медали США получили глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители Nvidia и AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су. Глава Dell Technologies Майкл Делл и руководитель Microsoft Сатья Наделла получили Национальные медали за технологии и инновации.

Вручая награду Маску, Трамп назвал его "Томасом Эдисоном современности", а Брина - визионером, изменившим доступ людей к информации.

На церемонии американский лидер также вспомнил своего дядю Джона Трампа - физика и профессора MIT, который сам получил Национальную научную медаль в 1983 году. Его награда была торжественно передана нынешнему президенту.