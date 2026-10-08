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    Трамп наградил Маска за вклад в технологические достижения США

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 23:34
    Трамп наградил Маска за вклад в технологические достижения США

    Президент США Дональд Трамп вручил высшие государственные награды за научные и технологические достижения руководителям крупнейших американских компаний.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, церемония награждения прошла в вашингтонском правительственном Институте мира.

    Национальные научные медали США получили глава Tesla и SpaceX Илон Маск, сооснователь Google Сергей Брин, а также руководители Nvidia и AMD Дженсен Хуанг и Лиза Су. Глава Dell Technologies Майкл Делл и руководитель Microsoft Сатья Наделла получили Национальные медали за технологии и инновации.

    Вручая награду Маску, Трамп назвал его "Томасом Эдисоном современности", а Брина - визионером, изменившим доступ людей к информации.

    На церемонии американский лидер также вспомнил своего дядю Джона Трампа - физика и профессора MIT, который сам получил Национальную научную медаль в 1983 году. Его награда была торжественно передана нынешнему президенту.

    Дональд Трамп Илон Маск Соединенные Штаты Америки (США) Информационные технологии
    Tramp Maskı ABŞ-nin texnoloji nailiyyətlərinə töhfəsinə görə mükafatlandırıb
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