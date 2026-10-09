Во Франции направят 3 тыс. дополнительных учителей в школы на фоне протестов
- 09 октября, 2026
- 00:43
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Министерство образования Франции направит 3 тыс. замещающих учителей в школы, столкнувшиеся с острой нехваткой преподавателей на фоне массовых протестов старшеклассников.
Как передает Report, об этом заявил министр образования страны Эдуар Жеффре в эфире телеканала TF1.
По его словам, власти выявили 114 учебных заведений с наиболее серьезным дефицитом педагогов. Еще в 400 школах ситуация также требует срочного вмешательства.
Министр сообщил, что дополнительные преподаватели приступят к работе в период с 9 по 13 октября.
Протесты французских старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, после чего распространились на другие части страны. Учащиеся выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования.
В некоторых городах акции сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. С начала протестов правоохранительные органы провели около 7 тыс. задержаний, причем в 90% случаев задержанными оказались несовершеннолетние.