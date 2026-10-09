Во Франции направят 3 тыс. дополнительных учителей в школы на фоне протестов

Министерство образования Франции направит 3 тыс. замещающих учителей в школы, столкнувшиеся с острой нехваткой преподавателей на фоне массовых протестов старшеклассников.

Как передает Report, об этом заявил министр образования страны Эдуар Жеффре в эфире телеканала TF1.

По его словам, власти выявили 114 учебных заведений с наиболее серьезным дефицитом педагогов. Еще в 400 школах ситуация также требует срочного вмешательства.

Министр сообщил, что дополнительные преподаватели приступят к работе в период с 9 по 13 октября.

Протесты французских старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс, после чего распространились на другие части страны. Учащиеся выступают против перегруженного расписания, нехватки учителей и других проблем в системе образования.

В некоторых городах акции сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией. С начала протестов правоохранительные органы провели около 7 тыс. задержаний, причем в 90% случаев задержанными оказались несовершеннолетние.