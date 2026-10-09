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    В Турции задержали предполагаемого организатора нападения на Банк Америки в Париже

    В регионе
    • 09 октября, 2026
    • 01:25
    В Турции задержали предполагаемого организатора нападения на Банк Америки в Париже

    В Турции задержан гражданин Ирака, которого подозревают в организации предотвращенного нападения на здание Банка Америки в Париже.

    Как передает Report со ссылкой на Le Monde, информацию о задержании французским следователям передало Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

    Подозреваемого, обозначенного как Мохаммад А. С., задержали в мае, однако французские власти получили сведения об этом только в конце июля.

    По версии ФБР, мужчина может быть причастен к подготовке 18 нападений на американские и израильские объекты в различных странах Европы. Следователи также предполагают, что он поддерживал связи с радикальными группировками, включая "Катаиб Хезболлах".

    Американские правоохранительные органы считают, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана подозреваемому поручили активизировать террористические ячейки в Европе и привлечь к нападениям исполнителей из криминальной среды.

    Организованная преступная группа (ОПГ) Турция Соединенные Штаты Америки (США) Париж (Франция)
    Parisdə Amerika bankına hücum təşkil etməkdə şübhəli bilinən şəxs Türkiyədə saxlanılıb
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