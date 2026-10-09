В Турции задержали предполагаемого организатора нападения на Банк Америки в Париже

В Турции задержан гражданин Ирака, которого подозревают в организации предотвращенного нападения на здание Банка Америки в Париже.

Как передает Report со ссылкой на Le Monde, информацию о задержании французским следователям передало Федеральное бюро расследований (ФБР) США.

Подозреваемого, обозначенного как Мохаммад А. С., задержали в мае, однако французские власти получили сведения об этом только в конце июля.

По версии ФБР, мужчина может быть причастен к подготовке 18 нападений на американские и израильские объекты в различных странах Европы. Следователи также предполагают, что он поддерживал связи с радикальными группировками, включая "Катаиб Хезболлах".

Американские правоохранительные органы считают, что после начала военных действий США и Израиля против Ирана подозреваемому поручили активизировать террористические ячейки в Европе и привлечь к нападениям исполнителей из криминальной среды.