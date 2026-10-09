Глава Пентагона заявил о публичной казни устроившего стрельбу на военной базе в США
Другие страны
- 09 октября, 2026
- 02:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, устроившего массовую стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, будет проведена публично.
Как передает Report, об этом глава Пентагона сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.
"Его расстреляют, и так должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы казнь была публичной. Люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия", - заявил Хегсет.
Heqset: ABŞ hərbi bazasında atəş açan şəxs ictimaiyyət qarşısında edam olunacaq
Hegseth: Firing squad execution of US military base shooter will be 'public'
Последние новости
09:39
Нефть марки Brent подешевела до $102,93 за баррельЭнергетика
09:35
Ильхам Алиев принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в узком составеВнешняя политика
09:35
На юге Германии двух госслужащих застрелили во время плановой проверки оружияДругие страны
09:31
Фото
Ильхам Алиев прибыл в комплекс "Аваза" для участия в заседании Совета глав государств СНГ - ДОПОЛНЕНОВнешняя политика
09:29
Число погибших при обрушении здания в Стамбуле возросло до 5В регионе
09:24
Казахстан за 9 мес. увеличил экспортные перевозки по железной дороге на 7%Другие страны
09:22
Олимпийский чемпион Зелим Коцоев вступает в борьбу на ЧМ в БакуИндивидуальные
09:08
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (09.10.2026)Финансы
08:54