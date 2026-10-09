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    Глава Пентагона заявил о публичной казни устроившего стрельбу на военной базе в США

    Другие страны
    • 09 октября, 2026
    • 02:17
    Глава Пентагона заявил о публичной казни устроившего стрельбу на военной базе в США

    Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, устроившего массовую стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, будет проведена публично.

    Как передает Report, об этом глава Пентагона сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.

    "Его расстреляют, и так должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы казнь была публичной. Люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия", - заявил Хегсет.

    Пит Хегсет Смертная казнь Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Heqset: ABŞ hərbi bazasında atəş açan şəxs ictimaiyyət qarşısında edam olunacaq
    Hegseth: Firing squad execution of US military base shooter will be 'public'
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