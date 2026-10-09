Глава Пентагона заявил о публичной казни устроившего стрельбу на военной базе в США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана, устроившего массовую стрельбу на базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году, будет проведена публично.

Как передает Report, об этом глава Пентагона сообщил в интервью телеканалу Real America's Voice.

"Его расстреляют, и так должно быть. Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы казнь была публичной. Люди должны понимать, что подобные действия влекут за собой серьезные последствия", - заявил Хегсет.