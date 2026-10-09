Минуло 6 лет со дня освобождения Гадрута от оккупации

Сегодня исполняется шесть лет со дня освобождения от оккупации поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана.

Report напоминает, что поселок Гадрут был освобожден 9 октября 2020 года в результате контрнаступательной операции Азербайджанской армии, начатой 27 сентября.

В ходе боевых действий в начале октября Азербайджанская армия, продвигаясь на южном направлении, нанесла удар в неожиданном для противника направлении - в сторону Гадрута. Освобождение поселка стало одной из ключевых операций, во многом предопределивших исход войны. Противник ожидал, что азербайджанские войска будут наступать на Шушу с другого направления, однако Азербайджанская армия освободила Гадрут, после чего продолжила продвижение к Шуше. Таким образом, бои за Гадрут сыграли важнейшую роль в освобождении города.

Ожесточенные бои начались 7 октября, а уже 9 октября Азербайджанская армия установила контроль над стратегически важными селами и высотами вблизи поселка. В тот же день наряду с Гадрутом были освобождены села Чайлы Тертерского района, Юхары Гюзляк и Горазылы Физулинского района, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр и Сулейманлы Джебраильского района, а также село Сор Ходжавендского района.

16 марта 2021 года победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, президент Ильхам Алиев поднял государственный флаг в поселке Гадрут и выступил с речью.