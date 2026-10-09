İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Hadrutun işğaldan azad olunmasından 6 il ötür

    Qarabağ
    • 09 oktyabr, 2026
    • 00:00
    Hadrutun işğaldan azad olunmasından 6 il ötür

    Bu gün Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad olunduğu gündür.

    "Report" xatırladır ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dən başlayaraq Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatları nəticəsində Hadrut qəsəbəsi oktyabrın 9-da düşmən tapdağından azad edilib.

    Döyüşlər zamanı Azərbaycan Ordusu oktyabrın əvvəllərində cənub cəbhəsində irəliləyərək düşmənin gözləmədiyi istiqamətə - Hadruta yönəlib. Hadrutun azad edilməsi böyük ölçüdə müharibənin taleyini həll edən əməliyyatlardan biri olub. Düşmənin Azərbaycan hərbçilərini Şuşaya başqa istiqamətdən gedəcəyini gözlədiyi halda Azərbaycan Ordusu məhz Hadrutu azad edib, sonradan Şuşaya doğru istiqamət alıb. Ona görə də Şuşanın azad olunmasında Hadrut döyüşlərinin çox böyük rolu olub.

    Beləliklə, oktyabrın 7-dən etibarən ağır döyüşlər başlayıb və ayın 9-da Azərbaycan Ordusu qəsəbə yaxınlığında yerləşən strateji əhəmiyyətli kəndləri və yüksəklikləri nəzarət altına alıb. Həmin gün Hadrut qəsəbəsi ilə yanaşı, Tərtərin Çaylı, Füzulinin Yuxarı Güzlək, Gorazıllı, Cəbrayılın Qışlaq, Qaracallı, Əfəndilər, Süleymanlı və Xocavəndin Sor kəndləri də düşmən işğalından azad olunub.

    2021-ci ilin martın 16-da Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş Komandanı, Prezident İlham Əliyev Hadrut qəsəbəsində dövlət bayrağını qaldırıb və çıxış edib.

    44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) İşğaldan azad edilmiş ərazilər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi (MN) Hadrut
    Минуло 6 лет со дня освобождения Гадрута от оккупации
    Hadrut marks six years since liberation from occupation
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    03:40

    ABŞ-də "Isaias" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    03:11

    "Türk dünyası dialoqları"nın beşinci müzakirəsi Şimali Kiprdə keçiriləcək

    Region
    02:36

    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:09

    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Futbol
    01:45

    Yer kürəsində son üç ayın ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur

    Ekologiya
    01:16

    ABŞ-də qasırğa fonunda ehtiyatdan 4 milyon barelədək neftin buraxılmasına icazə verilib

    Digər ölkələr
    00:44

    "Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Media
    00:17

    Rubio və Moteqi Okinavada ABŞ dəniz piyadasının həbsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Ermənistanın Gəncədə törətdiyi dördüncü terrordan altı il ötür

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti