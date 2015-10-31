​В Москве убит поэт Виктор Гофман

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В Москве совершено убийство, жертвой которого стал поэт Виктор Гофман, сын героя Советского Союза, военного летчика и известного писателя Генриха Гофмана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", он был обнаружен мертвым в своей квартире в центре российской столицы.

"Сегодня вечером в квартире дома на Малой Грузинской улице с пулевым ранением обнаружено тело В.Гофмана", – сообщила в пятницу, 30 октября, представитель московского главка СКР Юлия Иванова, добавив, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "убийство" и "незаконный оборот оружия".

"По предварительным данным, из квартиры исчезла коллекция монет В.Гофмана и награды, принадлежавшие отцу погибшего", – отметила Иванова.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, среди пропавших наград "Орден Ленина", "Звезда Героя Советского Союза, ордена "Боевого Красного Знамени", "Отечественной войны", "Красной звезды".