"Коммерсантъ": В Москве у Пашиняна окончательно сложился образ неудобного партнера

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Российская газета "Коммерсантъ" опубликовала материал, посвященный вопросу о том, как Россия будет строить отношения с ближайшими соседями в 2019 году.

Как сообщает Report, издание перечисляет 5 стран (Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), отношения с которыми в 2019 году гарантированно будут генерировать новые скандалы.

"В мае Никол Пашинян выбил премьерское кресло из-под своего предшественника Сержа Саргсяна, заняв его место. Союзником политика, прежде почти неизвестного за пределами Армении, стала улица. При ее поддержке господин Пашинян добился избрания своего человека мэром Еревана, а потом и досрочных парламентских выборов, легко выигранных его блоком "Мой шаг" с гигантским отрывом от всех конкурентов.

Бескровную смену власти высоко оценили на Западе. Для России Никол Пашинян тоже стал одним из главных политиков 2018 года, пусть и без всяких титулов и признаний. Правда, демократия здесь ни при чем. Российские власти настороженно наблюдали за армянской революцией и ее вождем. И чуть ли не впервые в новейшей истории официальная реакция Москвы, всегда негативно воспринимающей любое протестное движение, не важно, на своей территории или у соседей, была если не благожелательной, то точно нейтральной", - пишет "Коммерсантъ".

"После того как Пашинян триумфально перебрался в премьерский кабинет из тесного офиса в многоэтажке рядом с ереванской площадью Республики, начались неприятные для Москвы сюрпризы. Новая власть инициировала расследование событий марта 2008 года, когда при разгоне в Ереване митинга оппозиции (одним из его организаторов был Никол Пашинян) погибли люди.

Обвинения предъявили не чужим для Кремля персонажам: экс-президенту Армении и личному другу Владимира Путина Роберту Кочаряну и на тот момент еще генсеку Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрию Хачатурову. Последний в 2008 году командовал ереванским гарнизоном.

Расследование привело к серьезному столкновению с Россией: Москва сочла преследование генсека ОДКБ чуть ли не намеренным ударом по имиджу отстроенного ею альянса. Но Никол Пашинян применил тактику, обкатанную во время борьбы за власть в Армении,– ни шагу назад. ...Кадровый вопрос не удалось решить даже после встречи президента РФ Владимира Путина и Никола Пашиняна, состоявшейся 27 декабря. Чем бы ни кончилась перекочевавшая в 2019 год история с назначением нового генсека ОДКБ, в Москве у господина Пашиняна окончательно сложился образ неудобного партнера, от которого можно ждать чего угодно", - отмечает издание.

По мнению автора статьи, подтверждением сложных отношений стало новогоднее поздравление, направленное Владимиром Путиным "злейшему политическому врагу Никола Пашиняна – Роберту Кочаряну. Российский лидер пожелал находящемуся под арестом армянскому другу "доброго здоровья, стойкости и крепости духа"".