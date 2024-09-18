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В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба

В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба. 
В регионе
18 сентября 2024 г. 13:59
В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба

В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе компании.

Согласно информации, муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная",— сообщили в Wildberries.

В ходе инцидента было ранено трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.

Также из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов.

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