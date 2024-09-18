В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе компании.
Согласно информации, муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании.
"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная",— сообщили в Wildberries.
В ходе инцидента было ранено трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.
Также из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов.