В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба

В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба.

В Москве у главного офиса Wildberries в произошла стрельба.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе компании.

Согласно информации, муж основательницы компании Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис компании.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная",— сообщили в Wildberries.

В ходе инцидента было ранено трое мужчин, а остальных сотрудников офиса эвакуировали.

Также из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится неподалеку, эвакуировали студентов.