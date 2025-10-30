Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Москве три студента пострадали при выстреле из сигнального пистолета

    В Московском колледже транспорта 16-летний первокурсник случайно активировал устройство для запуска пиротехнических патронов "Сигнал охотника", в результате пострадали три студента.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора колледжа Анну Печеную.

    Он смог пронести устройство в рюкзаке, при этом рамка на входе в учебное заведение не среагировала.

    Во время занятия студент случайно нажал на устройство и получил ожоги пальцев - подростка госпитализировали. Еще двое его одногруппников были оглушены.

    По словам очевидцев, к зданию колледжа приехали несколько машин реанимации и сотрудники Росгвардии. Администрация колледжа начала внутреннее расследование.

