В Москве три студента пострадали при выстреле из сигнального пистолета

В Московском колледже транспорта 16-летний первокурсник случайно активировал устройство для запуска пиротехнических патронов "Сигнал охотника", в результате пострадали три студента.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на директора колледжа Анну Печеную.

Он смог пронести устройство в рюкзаке, при этом рамка на входе в учебное заведение не среагировала.

Во время занятия студент случайно нажал на устройство и получил ожоги пальцев - подростка госпитализировали. Еще двое его одногруппников были оглушены.

По словам очевидцев, к зданию колледжа приехали несколько машин реанимации и сотрудники Росгвардии. Администрация колледжа начала внутреннее расследование.